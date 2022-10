Försvarsministern spås bli Putins syndabock

Sannolikt blir det landets försvarsdepartement – och specifikt försvarsminister Sergej Sjojgu – som får ta smällen för de alltmer uppenbara ryska krigsnederlagen, spår den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i sin senaste lägesrapport om kriget i Ukraina.

I ett nytt dekret pausade Putin under gårdagen mobiliseringen bland studenter, inklusive deltidsstudenter och masterstudenter. Eftersom försvarsdepartementet inte gjort ”lämpliga förändringar” i det juridiska ramverket kring vilka som berörs av mobiliseringen så behöver justeringar göras, kungjorde Putin till ryska medier som en förklaring till dekretet.