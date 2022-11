Köp av verifieringsikoner skapar kaos på Twitter

Det är inte bara företag som blivit drabbade, även fejkkonton från olika kända människor har dykt upp – till och med vissa som inte lever.

En av dem var självaste Jesus Kristus som visade upp sin ny status som verifierad med tweeten ”Vem har två tummar och är verifierad?”.

I själva verket startades kontot, @Jesus, upp redan 2006 som ett satirkonto. Kontot finns kvar på Twitter men har tappat sin blåa verifikationsbock.

På temat kristendom dök även självaste påve Franciskus, eller kontot @RealPontifex, upp med en tweet där skribenten uppger att Twitters nya funktion för 8 dollar per månad är den enda auktionerade källan för absolution.

I tweetens tråd skriver sedan den riktiga påven och bönfaller kontot att sluta.

Hello, peasants. I was rolling around in my grave and I have decided to resurrect. Great things to come!