Kriminella tjänar miljonbelopp på hundsmuggling

Tullverket fortsätter att stoppa många hundar från att föras in i landet. Under 2020 stoppades 294 hundar, i fjol hade den siffran vuxit till 523. Och under de tre första månaderna i år stoppades 129 hundar.

– Men mörkertalet är stort, säger Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten.