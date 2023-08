”Våfflor gör underverk för humöret”

Jag älskar mitt jobb, och det är nog tur eftersom jag jobbar nästan jämt. Fredagar börjar jag förbereda inför att jag ska laga mat i Nyhetsmorgon på söndagen. Jag får hem ett stort lass varor till inspelningen som jag ställer in i kyl och skafferi. Sedan åker jag ner till Hötorgshallen för att plocka upp det jag inte kunde beställa. Åker hem med alla ingredienser och stuvar in dem i det redan fulla kylskåpet.

Under eftermiddagen redigerar jag filmer till min Youtube-kanal innan jag träffar min bror Martin och hans fru Caroline på The Hills. Vi blir kvar till stängning, trots att jag känner ett styng av dåligt samvete för personalen, som jag av egen erfarenhet vet vill att vi ska avsluta kvällen tidigare. Ändå kan vi inte låta bli att ta in en sista dry martini. Går i alla fall hem till slut och stupar i säng.