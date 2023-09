Hon är mer är värd än Dylan

I dagarna släppte megastjärnan Drake låten ”Slime you out” tillsammans med r'n'b-sångerskan SZA – och passade på att berätta att hans nya skiva ”For all the dogs” blivit uppskjuten till senare i oktober.

Skivan – vars omslag är ritat av hans femårige son – är ett slags syskonverk till den diktsamling han gav ut i somras, ”Titles ruin everything”. Förlaget Phaidon menar i sin beskrivning av boken att den översätter Drakes ”kvickhet och talang för ordlekar till kraftfulla strofer”. De menar även att den rymmer ”meditationer om berömmelse, romantik och relationer” och ger läsaren en ”ofiltrerad bild av konstnärens inre värld”.