”Kroppkakorna får mig att minnas farmor”

Moussaka på Korfu

Det var tidigt 90-tal och i jakt på den perfekta stranden åkte min fru, jag och de vänner vi var på semester med runt på Korfu med moppar. En förmiddag kom vi till en brant, slingrig väg som ledde ner till en rosenträdgård. Plötsligt var det som om vi förflyttats till en Astrid Lindgren-saga. Här fanns små pergolas, ett litet hus och bågar av rosor överallt. Snart insåg vi att vi befann oss på en liten taverna som drevs av ett äldre par.

Visst hade jag ätit moussaka tidigare, men rätten som den gamla kvinnan serverade oss skulle bli mitt första riktiga uppvaknande när det gäller matlagning. Hon kunde inte engelska, men på något sätt förstod hon att jag ville komma in i köket för att se hur de lagade moussakan. Det visade sig att de varken hade ström eller rinnande vatten. I stället använde de en sorts ”jord-ugn”, likt en jordkällare, där moussakan bakades länge på låg temperatur. Hon uteslöt tomater och köttfärsen gjorde hon torr, lite het och väldigt kanelstinn. Spiskummin gav rätten en arabisk känsla och i béchamelsåsen rev hon ner torr ost.

Vi dröjde oss kvar, beställde in mer vin och fler rätter. Allt var så vansinnigt gott. När vi till slut satte oss på mopparna frågade det gamla paret om det verkligen var en bra idé. ”We think, maybe not”, konstaterade de. Så vi fick leda mopparna hem till hotellet. Men vad gjorde det, vi hade just varit med om en av livets bästa matupplevelser. Och jag hade funnit vägen till den perfekta moussakan.

Anka med molesås

Åren före millennieskiftet bodde jag i New York. Genom min fru som håller på med konst upptäckte jag Frida Kahlo. Av en vän fick jag därför kokboken ”På fest hos Frida Kahlo i det blå huset”. Något som skulle leda mig till ett lite nödigare matintresse.

På den tiden besökte jag många mexikanska krogar runtom i USA och fastnade för den svarta härligheten mole; en chokladliknande sås som ofta serveras till fågel eller enchiladas. Kanske är det komplexiteten som gör såsen så oslagbar. Den innehåller allt: olika chilifrukter, russin, nötter, kaffe och choklad.

Så när jag såg att mole fanns som recept i Frida Kahlo-boken var jag inte sen med att försöka laga den. Receptet var nästan omöjligt att tyda, det var bara ostrukturerade anteckningar. Men det gick till slut! Nu gör jag ofta mole i en stor sats som jag förvarar i kylskåpet och serverar till allt möjligt, gärna till anka. Den här trögflytande smakpotenta explosionen kan man inte få nog av.