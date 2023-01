Förslaget: Elstöd till företag – med maxtak

Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4. Elområde 1 och 2 omfattas därför inte, enligt Svenska kraftnäts förslag.

De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh. Samma nivå som för hushåll.