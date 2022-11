RS-viruset sprider sig – de minsta drabbas värst

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och spridningen väntas tillta under de kommande veckorna. Sedan vecka 40 har totalt 337 fall bekräftat, och majoriteten av de drabbade är under fem år. Barn under ett år står för drygt en tredjedel av fallen.

Folkhälsomyndigheten framhåller vikten av att skydda de yngsta barnen mot viruset – i synnerhet spädbarn under sex månader som löper högre risk att bli svårt sjuka.