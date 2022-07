Man död – misstänkt mord på camping

Vid 04-tiden natten mot söndag larmades polis till en camping i Katrineholm. En man i 20-årsåldern hade hittats i ett offentligt utrymme på campingen, svårt stickskadad. Han avled senare på sjukhus, skriver polisen på sin hemsida.

Under morgonen undersöker polisens kriminaltekniker brottsplatsen och en förundersökning om mord är påbörjad. Det finns ingen misstänkt. Polisen skriver att verksamheten på campingen påverkas under dagen, alla som rör sig in och ut kommer att behöva identifiera sig.