Efter flera tunga veckor med röda siffror var det muntra miner på Wall Street under måndagen. De ledande indexen på New York-börsen stängde alla på plus.

Räntan på den tioåriga statsobligationen har stigit, något som stärkte banksektorn. Bland annat lyfte JP Morgan Chase 6,2 procent och Bank of America 5,9 procent medan Goldman Sachs steg 3,2 procent.