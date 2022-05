Darin: ”Jag kunde inte gå ut på flera år”

Dagen jag ska träffa Darin lyssnar jag på hans musik hela morgonen och för­middagen. Jag lägger märke till att han i många av sina låtar sjunger she och her. Exempelvis i en av mina favoriter ”Why does it rain” från 2005 där första raden går ”I can’t believe she’s gone”.

När Darin Zanyar blev känd över en natt genom ”Idol” 2004 var han en 17-årig kille med tandställning som tog hela Sverige med storm. Men kanske mest småtjejer som jag. Eller små och små – jag är född 1987 precis som Darin. Jag och många andra tjejer i Sverige hade en crush på Darin. Jag hade sett honom på tv och älskade hans röst. Sedan dess har jag följt hans karriär, i Sverige och utomlands. Jag är spänd inför vårt möte, dels för lilla Elaf som äntligen ska få träffa Darin, men också för att han känns så privat i alla sammanhang jag sett honom i. Bara att få till intervjun tog flera månader.