Verizon tar stryk efter sänkt prognos

Resultatet för andra kvartalet blev lägre än väntat, 1:31 dollar per aktie, mot väntade 1:33 dollar per aktie. Och prognosen framöver ser oväntat mörk ut.

Vinsten per aktie rensat för engångsposter väntas enligt en ny prognos stanna på 5:10-5:25 dollar per aktie. Tidigare låg prognosen på 5:40-5:55 dollar per aktie. Försäljningsprognosen reduceras också.