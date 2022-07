Singeln ”Part of the band”, som släpps på torsdagen, är det första smakprovet från The 1975:s kommande album. I oktober kommer ”Being funny in a foreign language” som är bandets femte studioalbum.

The 1975 bildades i Manchester 2002 och beskrivs som ett av de viktigaste banden i sin generation med sitt unika sound och sin distinkta estetik.