”Mer än texmex” – årets restauranghuvudstad

Kvällen är ung, runt niosnåret. Ett par timmar har passerat sedan vi landade på flygplatsen inklämd mellan Dallas och Fort Worth, USA:s fjärde största storstadsområde. Ändå är anteckningsblocket, vilket före avresan listats med krogar, kaféer och barer att spana in, redan fullklottrat med nya rekommendationer från lokalbor. Att ”the big D” är en matstad med stort M tycks obestridligt.

– Ni måste prova drinkarna på Armoury DE! Och missa inte tacos på Ruins som har fantastisk inredning full av mexikansk konst.

Mixologen Haley Merritt på cocktailloungen Midnight Rambler, inspirerad av hotellbaren i The Shining och Silencio i Paris. Foto: Christian Gustavsson

Tipsen är Haley Merritts, bartender på Midnight Rambler. Vi kom till den speakeasydoftande cocktailsalongen i Downtown via en trappa från lyxhotellet The Joule. Källaren är vagt upplyst, stämningen suggestiv och människorna pratglada. Haley blandar en ”Oaxaca is still waiting” på tequila, mezcal, grapefrukt och husets habanerotinktur.