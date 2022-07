Efter hettan – risk för skyfall och översvämning

Varningen gäller för stora delar av Värmlands län, nordvästra Västra Götalands län, Norra Götaland samt Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Den gula varningen betyder att det kan komma stora mängder regn på kort tid.

– Regnet har rört sig in över nordvästra Värmland under natten. Lokalt blir det åska och kraftigt regn. Senare i eftermiddag och kväll väntas regnovädret med åskskurar dra in över norra Götaland och Sörmland, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI.