Få städer vårdar sin moderna musikhistoria med samma omsorg som Manchester. Vart man än vänder blicken möts man av ännu en väggmural eller ett porträtt i mosaik av Pete Shelley från Buzzcocks, The Falls Mark E Smith, Happy Mondays, Joy Division, New Order, Oasis, The Charlatans, 808 State, Stone Roses och The Smiths.

The Hollies, 10cc, Lisa Stansfield och Simply Red lyser dock med sin frånvaro. Turistbyrån har bestämt sig för att försäljningsargumentet ska renodlas till en mer urbrittisk definition av ’indie cool’ där Liam Gallagher i solglasögon under karakteristisk Lisbeth Palme-frisyr visst fortfarande anses utgöra dess kulmen.