Trendbrottet fortsätter – färre skiljer sig

Och nedgången verkar fortsätta. Åtminstone enligt Domstolsverkets statistik för årets första sju månader. Under perioden januari–juli har Sveriges domstolar fått in 15 911 ansökningar om äktenskapsskillnad. Under motsvarande period i fjol var antalet ansökningar 16 602 och 2020 18 903.

Under hela 2021 skilde omkring 23 650 personer sig, vilket var cirka 1 970 färre än året innan.