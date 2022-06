Stockholmsbörsen på plus

Bland storbolagen ligger Sinch i topp på plus 2,3 procent, Hexagon plus 1,5 procent och Evolution plus 1,3 procent. Bland storbolag som tappar finns Autoliv, minus 1,1 procent, Boliden minus 1 procent och Alfa Laval minus 0,9 procent.

I Europa är Frankfurt upp 0,4 procent, och Paris plus 0,2 procent. I London håller börsen stängt för att fira drottningens 70 år på tronen.