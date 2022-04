Det var ett ovanligt brev som Elon Musk och hans advokater skickade in till domstolen i New York i slutet av mars i år. Det hade visserligen alla sedvanliga referenser till tidigare rättsfall, fotnoter i överflöd och ett lätt passivt aggressivt tonfall. Men mot slutet dök ett udda citat upp.

“The SEC won’t let me

be or let me be so let me see

They tried to shut me down…”