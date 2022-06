Bulletin i fokus för SvD:s nya dokumentär

– Det är en både dråplig och sorglig historia som samtidigt säger ganska mycket om debattklimatet och mediemarknaden i Sverige. Tidningen kom in och försökte skapa något som var mitt emellan de etablerade medierna och alternativmedia. Men det urartade i konflikter, avhopp och konkurs, säger Adam Svanell.

Han har tillsammans med Martina Pierrou producerat och klippt podden, som även innehåller specialskriven musik av Martin Hederos.

Turerna inom Bulletin bevakades noga av både bransch- och riksmedia. Men Adam Svanell lovar nyheter även för den som följde historien från start. Dokumentären innehåller bland annat tidigare ej publicerade ljudinspelningar från den omtalade bolagsstämma som gästades av trippelmördaren Ricard Nilsson. Dessutom ger flera inblandade för första gången sin version av historien.

Tino Sanandaji på Bulletin intervjuas av SvD:s Christian Daun. Foto: Emma-Sofia Olsson

Ljud är ett viktigt satsningsområde för Svenska Dagbladet. Flera poddar har startats de senaste åren, som nyhetspodden Dagens story, konstpodden I själva verket och politikpoddarna Politiken och Ledarredaktionen. För några veckor sedan lanserades även podden Dagens story: tv-kollen, med programledaren Tove Norström och tv-experten Elias Björkman.

I nästa Blenda-dokumentär, som släpps i juli, träffar SvD-reportern Nahritha Al-Khameesi två kvinnor vars bröder fallit offer för det dödliga våldet i Stockholms förorter. En tredje podd under Blenda-vinjetten publiceras i augusti. Därefter kommer nya avsnitt ”lite då och då”, enligt Adam Svanell.

– Ämnesmässigt kommer vi att vara all over the place. Den röda tråden är bra historier, och det spelar egentligen ingen roll om de historierna utspelar sig i maktens korridorer i Rosenbad eller på ett koloniområde i Hyltebruk.

Förra dokumentären prisad Förra sommaren släppte Svenska Dagbladet för första gången en dokumentär poddserie, Medicinmannen, tillsammans med produktionsbolaget Banda. Podden blev en succé. Den nominerades till ett antal priser, bland annat Guldspaden, och vann pris i kategorin Best Serialized Podcast på den prestigefyllda internationella radiogalan New York Festivals. Den nya satsningen, Blenda, är döpt efter en av SvD:s kanske mest kända reportrar någonsin, reportagepionjären Ester Blenda Nordström, och ringar på många sätt in vad podden är: ett format där SvD:s journalister berättar fristående berättelser ur verkligheten. Formatet är utvecklat i samarbete med Banda. Adam Svanell, som producerade Medicinmannen, är värd och redaktör.