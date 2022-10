En ung gitarrist i alldeles för trånga läderbyxor blir i början av 80-talet sparkad från sitt heavy metal-band utan någon som helst förvarning. Och detta när livet hade börjat se ljust ut för grabbarna. De hade fått skivkontrakt och skulle äntligen få spela in sin första platta i en anrik studio i New York. På den skramliga Greyhound-bussen hem lovar han sig själv att visa de jävlarna att de begått ett misstag. Sagt och gjort. Därefter går all vaken tid åt till att repa och snart har han grundat bandet Megadeth som med sina avancerade gitarrsolon och nihilistiska texter blir en braksuccé. I dag har bandet sålt mer än 50 miljoner skivor. Problemet är bara att bandet som vår gitarrist sparkades från var Metallica ... Som i dag har sålt över 110 miljoner album. I en personlig intervju från förra året berättade Dave Mustaine, som vår gitarrist heter, att han fortfarande kan känna sig som ett stort misslyckande i jämförelse med Metallica.