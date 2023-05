Syrisk knarkkung dödad i flyganfall

Även mannens fru och sex barn ska ha dödats i anfallet, uppger det Londonbaserade syriska människorättsobservatoriet (SOHR) och den regimvänliga syriska radiokanalen Sham FM. I en andra räd träffades en knarkfabrik. Enligt bedömare tros grannlandet Jordanien, som i allt högre utsträckning har blivit ett transitland för syriska droger, ligga bakom attackerna.

Anfallen sker dagen efter att arabiska regeringsrepresentanter röstat för att efter tolv års uteslutning välkomna Syrien tillbaka in i Arabförbundet. Syriens stora illegala drogindustri – som har blomstrat under åren av inbördeskrig – har varit ett av huvudämnena under förbundets diskussioner.