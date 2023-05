Efter reklamen visas:

Tv-kollen: ”Han var hennes Mr Big”

Försäljningen av Pedro Pascals jacka i ”The last of us” gick upp 170 procent, efter att det första avsnittet hade sänts. Är du en Miranda eller kanske en Carrie? ”Sex and the City” fick en hel generation kvinnor att börja dricka Cosmopolitans.

Vilken film var med och förändrade synen på amerikansk gaykultur?

Vilken tv-serie fick hela världen att börja umgås på kafé?

På omkring 20 minuter guidar Elias Björkman och Tove Norström dig, i hur tv och film påverkat världen omkring oss.

