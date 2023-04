Krisdrabbade SAS ska ta in nytt kapital

Under natten har SAS meddelat att man nu tar nästa steg i räddningsplanen som går under namnet ”SAS Forward”. Bolaget ska nu lämna in ett yrkande till en amerikansk konkursdomstol i New York i anslutning till det så kallade Chapter 11-förfarande, det vill säga en rekonstruktionsprocess, som bolaget nu befinner sig i.

”Potentiella investerare kan lägga bud för att i en ledande roll, eller tillsammans med andra investerare, förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat SAS. SAS kommer att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under hela processen”, skriver SAS i pressmeddelandet.