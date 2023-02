”Ser ut som Maleficents kråka”

”Seriemördar-energi”

Jack Harlow. Foto: Jordan Strauss/AP Stäng Jack Harlow. Foto: Jordan Strauss/AP

”Seriemördar-energi”

Ja, många var besvikna på Jack Harlows ganska intetsägande, beigea kostym från Ernest W. Baker. ”Vad är grejen med handskarna?” frågade sig användare på Twitter.

Harlow var nominerad till tre priser: ”Bästa raplåt”, ”Bästa rapalbum” för Come Home The Kids Miss You och” Bästa melodiska rapframträdande.”