Kryptovalutan bitcoin pressas hårt i skuggan av vad beskrivs som en likviditetskris för handelsplattformen FTX. Nedgången tog fart sedan konkurrenten Binances vd Changpeng Zhao överraskande meddelat att han var på väg att köpa upp FTX, med ett ej bindande bud.

En botten nåddes sent i tisdags, under 17 200 dollar per bitcoin. Det är den lägsta noteringen hittills i år. Därefter stabiliserades kursen kring 18 500 dollar.