En ”Rocky” i svensk falukorvsversion

Året är 1976 och Sverige spelar Canada Cup i ishockeyns mecka, Toronto. Börje Salming, en av de första européerna att slå sig in i NHL, hyllas i sin nya hemstad med stående ovationer som aldrig tycks upphöra. Korniga tv-bilder av den blyge backen som med sänkt blick glider runt på isen och petar försynt med sin klubba i strålkastarljuset kablas ut världen över.

Antagligen var det där och då som det sjönk in hos svensken just hur ofantligt stor han var på andra sidan Atlanten. Han var ”The king” från lappländska Salmi, en till synes oöm stålman som bakom skydden dolde en liten pojke som alltför tidigt förlorat sin pappa i Kirunagruvan. Den dikotomin tar Viaplays påkostade storsatsning ”Börje – the journey of a legend” vara på, för att i sex avsnitt stjärnögt skildra bilden av den norrländska idrottshjälten – en ödmjuk urkraft som biter ihop, kniper käft och får jobbet gjort.