Glödhet trend får foodies att vallfärda till Lima

Kreolsk och vietnamesisk matlagning har mycket gemensamt. Stäng Kreolsk och vietnamesisk matlagning har mycket gemensamt.

New Orleans: Viet-cajun

New Orleans och Vietnam har mycket gemensamt. Det tyckte åtminstone vågen av vietnamesiska flyktingar som efter Vietnamkriget hamnade i the big easy och kände igen sig i det fuktiga klimatet, det franska arvet, skaldjuren och de fyllda baguetterna. Kanske var det de gemensamma nämnarna som gjorde att den vietnamesiska befolkningen omfamnade kreolsk cuisine – om än med vissa förändringar. Dagens viet-cajun kan innebära att en creole crawfish boil spetsas med citrongräs, thaibasilika och tamarind. Eller att en pho-soppa (minus buljongen) rullas in i en tortilla och blir en ”pho-rito”.

Ät det här: Muk Bang Seafood serverar pinfärska skaldjur med viet-cajun-twist.

mukbangseafoodnola.com