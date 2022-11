Uppgifter: Ryssar lider akut brist på robotar

Ryssland har genom krigsstrategin att beskjuta ukrainska energianläggningar och civila mål gjort slut på stora lager av sina robotar, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW.

Uppgifterna kommer från Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov, som hävdar att Ryssland endast har kvar drygt 100 skjutklara exemplar av robotsystemet Iskander. Det antalet påstås utgöra 13 procent av den mängd ryssarna förfogade över när kriget startades.