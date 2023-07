”Vetenskapliga tidskrifter har spelat ut sin roll”

Forskningsresultat kommuniceras på samma sätt idag som innan internet fanns: i artiklar som ser ungefär likadana ut som när de trycktes på papper. Akademin har fastnat i en föråldrad modell. Inlåsningen beror i hög grad på att publicerade artiklar har blivit en valuta för meritering. Ministerrådets beslut är välkommet, eftersom det är svårt för en enskild forskare, eller för ett lärosäte eller en finansiär, att ensam simma mot strömmen.

De traditionella tidskrifterna behöver ersättas med en modern vetenskaplig infrastruktur: ett decentraliserat nätverk av repositorier och plattformar, baserat på öppna standarder under forskarsamhällets kontroll. En sådan infrastruktur gör det möjligt för forskare att snabbt, lätt och öppet dela olika typer av digitala forskningsprodukter, till exempel data, kod och text. Förlagens monopol kan ersättas av en marknad med utbytbara leverantörer av digitala plattformar och tjänster. Ett sådant nätverk av repositorier existerar egentligen redan – rådsslutsatserna baseras på en lång historisk utveckling.

Ett nödvändigt steg för att nå en förändring är att forskningens meritsystem utvecklas. Vi behöver hitta bättre sätt att koppla meritvärde till forskningens faktiska innehåll, i stället för att enögt titta på var forskningen har publicerats. En sådan utveckling har potential att starkt förbättra forskningens kvalitet och att återföra kontrollen över bedömning till akademin och forskarsamhället. EU har nyligen dragit igång det stora initiativet CoARA (Coalition for the Advancement of Research Assessment), som samlar lärosäten och forskningsorganisationer för att utveckla och experimentera med olika sätt att modernisera meritvärdering. Rådsslutsatserna är helt i linje med detta.