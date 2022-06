Beskedet: Här väntas det bli 25 grader i helgen

Torsdagen har präglats av regnoväder i stora delar av landet. Det ostadiga vädret väntas hänga kvar under fredagen, då det även finns risk för åska.

– Det lågtryck som under torsdagen ger ett ganska kraftigt regn i Norrland vänder ner i Svealand under fredagen. Då finns det åskrisk i framför allt södra Dalarna, Västmanland och Uppland under fredagseftermiddagen och kvällen, säger Mikael Luhr, meteorolog på vädertjänsten Klart.