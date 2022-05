”We are security providers” sa Magdalena Andersson, i mörkblå bandkantad Jackie O-dräkt med en amerikansk-svensk flaggbrosch fastnålad på. Hon tittade rakt in i CNN:s livestream och nu det var inget snack om humanitär stormakt eller feministisk utrikespolitik längre. Inför framträdandet i Vita husets rosenträdgård hade hennes talskrivare istället jobbat in en rad om hur Sverige nu ska bidra till Nato med sin ”sofistikerade försvarskapacitet”.

President Niinistö sneglade på henne med tålamodet hos en förälder som åser sitt barn köra runt med en sån där mini-kundvagn i mataffären, medan de ”hjälper till” att handla.