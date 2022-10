Oates testar mig: ”Är det en kvinna eller man?”

Det går utför direkt. Joyce Carol Oates sitter rakryggad i fåtöljen, händerna i knät. Vi har precis slagit oss ner i vardagsrummet i hennes hem i Princeton, en kvart med bil från Ivy League-universitetet där hon undervisat i flera decennier.

Jag börjar med att nämna ”A body in the service of mind”, dokumentären om henne som nyligen haft premiär i Sverige. Filmmakaren, svenska Stig Björkman, fick lirka i ett decennium innan Oates tackade ja.