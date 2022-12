Det börjar så lovande, innan Alejandro González Iñárritus släpar med oss ner i sitt kaninhål. Skuggan av en man i ett ökenlandskap, ljudet av andetag, vinden som viner. Skuggan tar sats och springer, lyfter, svävar uppåt, men dras mot jorden igen. Den gör ett nytt försök, och springer så kavajskörten flaxar; lyfter, svävar. Och försvinner.

Det är sublimt men jordnära, hisnande i all enkelhet. Och man tänker förstås på ”Birdman or (the unexpected virtue of ignorance, 2014)”, Iñárritus lysande, magiskt realistiska dramakomedi där Michael Keatons livströtta superhjälte-skådis (som ibland är ute och flyger på riktigt) vill bli tagen på allvar genom att regissera och spela huvudrollen i en egen Broadway-pjäs. ”Birdman” gav Iñárritu hans första, andra och tredje personliga Oscar (bästa film, regi, manus), men då hade alla hans filmer, från genombrottet ”Älskade hundar” (2000) redan haft nomineringar. Året efter: Bästa regi för ”The revenant” (2015).