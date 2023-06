Oro bland Moskvabor: ”Är rädd på riktigt”

Chock och förvirring. Så beskriver tre ryska kvinnor som bor nära centrala Moskva läget några timmar efter att Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin deklarerat att hans styrkor marscherar mot Moskva.

Advokaten Olga har just talat med sin man Alexander som strider vid fronten i Ukraina när SvD får ett samtal med henne via plattformen Telegram. Maken befinner sig i Luhansk norr om Rostov vid Do, och säger att hans bataljon spänt följer situationen, men inte har blivit angripna av Prigozjins styrkor.