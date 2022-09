Granskning: SD infiltrerade klimatdemonstration

I chattloggar som tidningen ETC tagit del av framgår att sverigedemokrater organiserade sig och uppmanades bära begagnade kläder för att smälta in under en klimatdemonstration i Stockholm.

Hjärnan bakom initiativet var Tobias Andersson, skriver ETC, numera SD:s rättspolitiske talesperson, då riksdagsledamot och medlem av partistyrelsen.