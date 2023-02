Jerker Virdborgs nya, tillika tionde bok i egen regi börjar med en över fyra år försenad fyrtioårspresent. Berättaren och småbarnsföräldern Per har via sms blivit informerad om att hans far, av någon obegriplig anledning, planerat en överraskning. Det är en dimhöljd majsöndag – redan här känner man en första air av mystik och av de thrillergrepp Virdborg odlat i sina tidigare böcker – och en minibuss med ”förkromade fälgar, svart metalliclack och iögonfallande smäckra linjer” stannar, eller, som det står, ”uppenbarar sig” utanför Pers lägenhetshuset. Chauffören, en välklädd kvinna vid namn Laura, hjälper honom in i baksätet där fadern redan bekvämt sitter.

Romanens gäckande titel visar sig anspela på denna guidade turisttur som pappan bokat in. Denna ”överraskande färd genom Stockholm, huvudstadens okända sidor” fungerar som ledmotiv i boken, och kan översättas till ett nyfiket gottande i de märklig- och hemskheter som utspelat sig i huvudstaden de senaste 500 åren. Ett slags genomkommersialiserad true crime-resa i deltagarvänligt format. Skeptisk och lite förlägen förs Per genom en i princip folktom huvudstad, ut på Norra Djurgården till den medeltida krigsskådeplatsen Vädla gärde för resans första stopp. Det hela är mycket välpaketerat. En inspelad röst på en surfplatta ger upplysningar om platserna de besöker. Med metalldetektor fiskar de upp ditplacerade reproduktioner av artefakter ur jorden. När så inte är möjligt, visar ciceronen Laura i stället upp medhavda föremål. Vid behov gör hon paus för lunch och fika.