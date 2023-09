Ökad oljeexport ger klirr i ryska krigskassan

Under de fyra veckorna som avslutades i söndags uppgick ryska oljeleveranser till 3,34 miljoner fat per dag, enligt statistik sammanställd av nyhetsbyrån Bloomberg. Det är en ökning med 465 000 fat per dag jämfört med de fyra veckorna som avslutades den 20 augusti.

Ökningen är koncentrerad till fartygsleveranser från Primorsk och Ust-Luga i Östersjön och Novorossijsk i Svarta havet. Och det mesta, 2,86 miljoner fat, levereras till asiatiska slutkunder – primärt till Indien.