Way Out West släpper två stora namn till nästa års upplaga av festivalen: PJ Harvey och Pulp kommer till Slottsskogen i Göteborg – båda för andra gången.

”Vi är stolta att kunna välkomna den alltid framåtblickande ikonen PJ Harvey till Way Out West”, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande och tillägger att Pulp just nu är ute på ett triumfatoriskt återtåg då intresset för det brittiska indiebandet har väckts på nytt.