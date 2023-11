Livets åtta underverk: två går många svenskar förbi

I en ännu icke publicerad studie med 2 600 berättelser från 26 länder, däribland Sverige, har forskarna identifierat de vanligaste källorna till förundran – ”livets åtta underverk” som de kallar dem med en blinkning till The Seven Wonders of the World (världens sju underverk).

Inre styrka, kollektiva upplevelser, natur och musik är några av de områden som du aktivt kan rikta dig mot för att uppleva förundran och därmed flytta fokus från ditt ego till något större.