”Svettas ut decennier av deadlinestress”

Samma plan varje helg: att aldrig röra sig längre österut än Odenplan och aldrig längre västerut än S:t Eriksplan. Jag har bott i Vasastan i 33 år och älskar hur det formas en liten stad mitt i en stor. Där går Barberaren, Skräddaren, Juristen, Förläggaren, Prästen, Poeten, Naprapaten, Rektorn. Där går Wannadies.

Även när jag under två år skrivit en bok om Abba har jag kunnat vara kvar här. Många klassiker, från Mamma Mia till The Winner Takes It All, är inspelade i Vasastan. Antingen i Atlantisstudion på Karlbergsvägen eller i Polarstudion vid S:t Eriksbron.