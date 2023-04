Småspararna drar sig bort från elbilsaktierna

Det senaste året har inte varit någon munter historia för de som investerat i någon av alla de nya elbilstillverkare som dykt upp. Börskurserna har gått brant ned, även om det i några fall ljusnat den senaste tiden.

Kontrasten är stor mot de kraftiga uppgångar som de nya elbilstillverkarna tidigare kunde räkna in på börserna. På New Yorkbörsen steg till exempel kinesiska Nio från drygt 2 dollar per aktie våren 2020 till omkring 55 dollar, för att sedan falla kraftigt igen under förra året och nu vara nere kring 9 dollar.