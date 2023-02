”Sharper” är en film som rymmer många kulturella referenser, men kanske inte alltid de mer eleganta, som den nog hoppats på. I första scenen kommer till exempel en ung kvinna in i en bokhandel och möter en lite fummelcharmig man – och jag tänker bara på stalkerserien ”YOU”, vilket väl inte var meningen. De blir lite kära, hon behöver pengar till sin extremt slarvige bror, han avslöjar att han är rik och att han kan hjälpa henne. Kommer hon tillbaka sen? Gissa.

Och därefter fortsätter det, vi får veta mer om en lurendrejare i taget och tar oss uppåt i samhällsskikten. Perspektivet förflyttas mycket konkret med textruta från person till person, lager för lager in i skeendet av vem som lurar vem. Inte nödvändigtvis så att man ska börja heja på just dem, utan för att man ska få se att den här kedjan av att snuva rika människor på stora summor inte är så enkel som den ser ut. Eller så är den just det. För det är inte så himla lurigt som det nog var tänkt.