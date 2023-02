Kina eller utomjordingar – det vet vi om ballongerna

Efter reklamen visas:

Hur frostig stämning är det mellan USA och Kina efter ballonggate?

Det var med den fjärde luftballongen som sköts ner över nordamerikanskt luftrum som tonläget trappades upp. Men frågetecknen om händelserna är fortfarande många.

Det är bara den första ballongen som man vet kommer från Kina. Men att den skulle ha skickats upp i spionsyfte förnekas av Peking som menar att det var en väderballong som kommit ur sin bana.



De övriga tre ballongerna finns det fortfarande bara knapphändiga uppgifter om. Men det som hänt har gjort de redan frostiga relationerna mellan USA och Kina ännu mer kalla. Redan den första nedskjutningen fick USA:s utrikesminister Antony Blinken att ställa in sin planerade resa till Peking.



Dock är det som sagt fortfarande oklart vad de senaste nedskjutna föremålen handlar om. Under en pressträff i helgen fick en befälhavare vid NORAD, US north american aerospace defence command, frågan om det går att utesluta att det rör sig om utomjordingar. Han svarade då att han inte kunde utesluta något i nuläget.



På en kvart får du veta om det rör sig om ett nytt kallt krig mellan USA och Kina eller om det är utomjordingar som ligger bakom? Med Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent på SvD.

