Om man befann sig mitt i musiken när 1980-talet övergick i nästa decennium kunde man inte undgå hur den eteriska landskapsrock som döptes till shoegaze under en kort stund utlystes till popmusikens framtid. Det var just då förhållandevis få observatörer som trodde att något av detta egentligen skulle överleva. Med ett självklart undantag för det irländska bandet My Bloody Valentine, vars kakafoniska ljudvägg utgjorde själva fundamentet för genren. Möjligen även Oxfordkvartetten Ride.

Men den strida ström av band som bekände sig till genren växte sig snabbt till synes oändlig. Trots omedelbar konkurrens från ”Madchester” och alla nya former av elektronisk dansmusik fortsatte det bara att regna shoegaze-debutanter. Lush, Chapterhouse, Moose, Pale Saints, The Catherine Wheel, Swervedriver…