Fängslad USA-journalist väntas i rätten i Moskva

Enligt The New York Times, som hänvisar till den ryska nyhetsbyrån Interfax, kommer förhandlingar om amerikanens fall att hållas i en domstol i Moskva under tisdagen.

Tidningen The Wall Street Journals reporter Evan Gershkovich greps i slutet av mars i ryska Jekaterinburg, anklagad för spioneri för USA:s räkning. Han riskerar 20 års fängelse om han döms.