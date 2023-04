Receptet på ”folklighet” – en smaklös sörja

600 gram kyckling, 4 centimeter ingefära, 6 vitlöksklyftor. Så börjar Ulf Kristerssons recept på Gong Bao från ”Moderatkvinnornas kokbok” (2014). Bilden på den framtida statsministern bredvid den pikanta rätten spreds snabbt på mikrobloggplattformen Twitter och blev även det första receptet vi lagade till Instagramkontot Politikermat. Hundra portioner politiska mål senare kan vi konstatera att politikerna ännu en gång verkar ha missuppfattat verklighetens folk. Här blottas en okunskap kring vad man faktiskt äter i hjärtlandet.

I flera veckor har vi samlat, tillagat och (ibland motvilligt) konsumerat recept från politiker. En del plockas från kokböcker som partiernas kommunikationsavdelningar släppt under valår i ett sista desperat försök att få upp siffrorna. Andra från inlägg i sociala medier som pressekreterarna pr-mässigt tvingat fram under mandatperioden. Vissa från politikerna själva – några verkar ha övertolkat offentlighetsprincipen och svarat utförligt på de direktmeddelanden som vi skickat via Instagram.