Midsommar med både sol och regn

Midsommardygnet inleds kort och gott med sol i söder och regn i norr, ett tillstånd som kommer att hålla i sig under fredagsfirandet. Det regnområde som rört sig norrut över landet de senaste dagarna drar in över Norrbotten under torsdagseftermiddagen och stannar där under ett dygn.

– Från de nordligaste delarna av Västerbottens län till de sydligaste delarna av Norrbottens län förväntar vi oss uppemot 70 millimeter regn under de timmarna. Sen kan regn i försvagad form dröja sig kvar till lördag eftermiddag, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.