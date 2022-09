Det är något av en ödets ironi: Centerpartiet har under Annie Lööfs ledarskap stöpts om till ett parti vars identitet i första hand består i att man ska vara ett motgift mot SD. Det var också skälet till att man satte punkt för Alliansen. Och så blev just den politiska rörelsen som C motarbetar valets stora vinnare – och särskilt på landsbygden.