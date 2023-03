”Läge att matcha vinet med musiken”

På samma vis kan oljud göra att vi får svårt att koncentrera oss och tappar förmågan att uppleva smaker och aromer.

Krogen Alchemist samarbetar med symfoniorkestern Copenhagen Philharmonic. Foto: Søren Gammelmark Stäng Krogen Alchemist samarbetar med symfoniorkestern Copenhagen Philharmonic. Foto: Søren Gammelmark

– Gillar vi musiken så ökar sannolikheten att vi också gillar det vi äter eller dricker. Musik och ljud kan även förflytta smakupplevelsen till tid och rum. Det är precis vad Heston Blumenthal, som driver trestjärniga The Fat Duck, gör med rätten Sound of the Sea. Gästerna får lyssna till hav och fiskmåsar samtidigt som de äter en rätt på sashimi och havsskum, säger Johan Swahn.

Bevisligen kan smak ge nya dimensioner om den kombineras med ljud. Lika vackert som det är när ett glas champagne smälter samman med en symfoniorkester, lika mäktigt (och en gnutta utmanande) är det när Alchemists stjärnkock Rasmus Munk serverar ett stirrande öga till dova och mystiska toner. Tonerna visar sig vara en minst lika viktig del av upplevelsen och på Alchemist har de planerats in i minsta detalj.

– Syftet med Alchemists musik är att understryka den fysiska och känslomässiga stämningen i rummet. Eftersom gästen rör sig genom olika rum förändras och utvecklas musiken från plats till plats. I början av restaurangupplevelsen ska musiken ge en känsla av förundran, magi och spänning då vi vill få gästerna att känna att något stort väntar precis runt hörnet. Mot slutet är musiken och ljuden lugnare och mjukare, för att framkalla avslappnande känslor och reflektion, säger Lars Bork Andersen, som är ljuddesigner och kompositör för Alchemist.